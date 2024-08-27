Юрист предрек малому бизнесу проблемы из-за налогового сюрприза

Эксперт напомнил, что пороговое значение для упрощенной системы налогообложения повысится со 199 миллионов рублей до 450 миллионов. МСП, чьи обороты превысят 60 миллионов рублей в год, придется начислять НДС на реализуемые товары и услуги.
«Но самое неприятное ожидает тех, кто “пробил” указанную планку в 2024 году. Они автоматически становятся плательщиками НДС в 2025-м. Причем платить налог придется даже в том случае, если выручка следующего года не превысит 60 млн рублей», — подчеркнул Хаминский.
По мнению эксперта, предприятиям, таким как ателье, кофейни, мастерские по ремонту обуви, эти нововведения не принесут неудобств. Им достаточно удержать дневную выручку в пределах 150−250 тысяч рублей.
Однако основные изменения, считает юрист, ожидаются в сфере розничной торговли. Выручка торговых организаций значительно выше, чем у сервисных, и Большинство торговых организаций почти гарантированно превысят предельные значения, что приведет к повышению стоимости товаров минимум на 5−7%.
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