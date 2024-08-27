Юрист предрек малому бизнесу проблемы из-за налогового сюрприза

«Но самое неприятное ожидает тех, кто “пробил” указанную планку в 2024 году. Они автоматически становятся плательщиками НДС в 2025-м. Причем платить налог придется даже в том случае, если выручка следующего года не превысит 60 млн рублей», — подчеркнул Хаминский.