Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предрек малому бизнесу проблемы из-за налогового сюрприза

С 1 января 2025 года вступит в силу повышение порога годовой выручки. Это приведет к трудностям для малого бизнеса, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт напомнил, что пороговое значение для упрощенной системы налогообложения повысится со 199 миллионов рублей до 450 миллионов. МСП, чьи обороты превысят 60 миллионов рублей в год, придется начислять НДС на реализуемые товары и услуги.

«Но самое неприятное ожидает тех, кто “пробил” указанную планку в 2024 году. Они автоматически становятся плательщиками НДС в 2025-м. Причем платить налог придется даже в том случае, если выручка следующего года не превысит 60 млн рублей», — подчеркнул Хаминский.

По мнению эксперта, предприятиям, таким как ателье, кофейни, мастерские по ремонту обуви, эти нововведения не принесут неудобств. Им достаточно удержать дневную выручку в пределах 150−250 тысяч рублей.

Однако основные изменения, считает юрист, ожидаются в сфере розничной торговли. Выручка торговых организаций значительно выше, чем у сервисных, и Большинство торговых организаций почти гарантированно превысят предельные значения, что приведет к повышению стоимости товаров минимум на 5−7%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».