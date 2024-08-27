Выручка Whoosh по МСФО за шесть месяцев выросла до 6,3 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выручка кикшерингового сервиса Whoosh по итогам января — июня 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 42% и достигла 6,3 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.