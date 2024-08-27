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Выручка Whoosh по МСФО за шесть месяцев выросла до 6,3 млрд рублей

Чистая прибыль сервиса за отчетный период снизилась до 259 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выручка кикшерингового сервиса Whoosh по итогам января — июня 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 42% и достигла 6,3 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль сервиса за отчетный период снизилась на 79,5% и составила 259 млн рублей. Основной причиной снижения в компании назвали рост процентных расходов и амортизацию устройств.

Показатель EBITDA сервиса показал рост в годовом сравнении на 36% и достиг 2,8 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 44%.

Whoosh — разработчик решений для рынка микромобильности, оператор кикшеринга в России и странах СНГ. Сервис был запущен в Москве в 2019 году.