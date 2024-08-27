ВТБ предрек снижение доли ввода частных домов в эксплуатацию

По прогнозам, к концу 2024 года объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России снизится на 10 процентных пунктов по сравнению с рекордным показателем за первые семь месяцев года. В июле 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составила 70%, что стало историческим максимумом. Однако к концу года этот показатель может вернуться к уровню прошлого года (59%). Такой прогноз содержится в обзоре ВТБ и «Метр квадратный», изученном РБК Недвижимость.