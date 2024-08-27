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ВТБ предрек снижение доли ввода частных домов в эксплуатацию

По прогнозам, к концу года рекордное значение в 70%, зафиксированное по итогам первых семи месяцев 2024 года, уменьшится до уровня 2023 года. Несмотря на это, аналитики ВТБ полагают, что частные дома сохранят свою популярность, опережая по востребованности квартиры.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам, к концу 2024 года объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России снизится на 10 процентных пунктов по сравнению с рекордным показателем за первые семь месяцев года. В июле 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составила 70%, что стало историческим максимумом. Однако к концу года этот показатель может вернуться к уровню прошлого года (59%). Такой прогноз содержится в обзоре ВТБ и «Метр квадратный», изученном РБК Недвижимость.

При выборе типа дома для строительства россияне обращают внимание на три ключевых фактора — цену, соответствие климатическим условиям региона и сроки возведения. Наиболее популярными являются деревянные дома, цена которых начинается от 3 млн рублей.

Росстат подтверждает эту тенденцию: с начала 2024 года рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС) наблюдался во всех федеральных округах. Особенно выделились Северо-Кавказский (+98% по сравнению с предыдущим годом), Дальневосточный (+32%), Сибирский (+27%) и Уральский (+24%) федеральные округа.

В абсолютных показателях лидерами по вводу в эксплуатацию частного жилья стали Московская область (4,7 миллиона квадратных метров за январь-июль 2024 года), Краснодарский край (2,5 миллиона квадратных метров) и Ленинградская область (1,6 миллиона квадратных метров).

Эксперты прогнозируют, что снижение интереса к ИЖС может привести к сокращению доли ввода частных домов до 60% до конца 2024 года. Однако это падение будет носить временный характер. С весны 2024 года вступит в силу закон о строительстве частных домов с использованием счетов эскроу. Это позволит не только взять ипотеку по более низкой ставке, но и снизить риски некачественного исполнения строительных услуг и завышения стоимости со стороны подрядчика.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».