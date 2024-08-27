ВТБ предрек снижение доли ввода частных домов в эксплуатацию

По прогнозам, к концу 2024 года объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России снизится на 10 процентных пунктов по сравнению с рекордным показателем за первые семь месяцев года. В июле 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составила 70%, что стало историческим максимумом. Однако к концу года этот показатель может вернуться к уровню прошлого года (59%). Такой прогноз содержится в обзоре ВТБ и «Метр квадратный», изученном РБК Недвижимость.
При выборе типа дома для строительства россияне обращают внимание на три ключевых фактора — цену, соответствие климатическим условиям региона и сроки возведения. Наиболее популярными являются деревянные дома, цена которых начинается от 3 млн рублей.
Росстат подтверждает эту тенденцию: с начала 2024 года рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС) наблюдался во всех федеральных округах. Особенно выделились Северо-Кавказский (+98% по сравнению с предыдущим годом), Дальневосточный (+32%), Сибирский (+27%) и Уральский (+24%) федеральные округа.
В абсолютных показателях лидерами по вводу в эксплуатацию частного жилья стали Московская область (4,7 миллиона квадратных метров за январь-июль 2024 года), Краснодарский край (2,5 миллиона квадратных метров) и Ленинградская область (1,6 миллиона квадратных метров).
Эксперты прогнозируют, что снижение интереса к ИЖС может привести к сокращению доли ввода частных домов до 60% до конца 2024 года. Однако это падение будет носить временный характер. С весны 2024 года вступит в силу закон о строительстве частных домов с использованием счетов эскроу. Это позволит не только взять ипотеку по более низкой ставке, но и снизить риски некачественного исполнения строительных услуг и завышения стоимости со стороны подрядчика.
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