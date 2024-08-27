У розничного кредитования впервые показались признаки замедления

У крупнейших банков по большей части наблюдается снижение темпов роста кредитного портфеля. Так, у Сбербанка в июле объем кредитов населению увеличился всего на 56 млрд руб., притом что наихудший показатель до сих пор в этом году был в феврале — 97 млрд руб. У ВТБ розничный кредитный портфель в июле подрос на 116 млрд руб., что является худшим результатом с февраля, и это при том, что банк «Открытие» передал ВТБ кредиты физлиц на 87,5 млрд руб. Альфа-банк также показал самый низкий рост кредитного портфеля физлиц с февраля (62 млрд руб.), а у Т-банка и вовсе было зафиксировано снижение на 8,6 млрд руб.