У розничного кредитования впервые показались признаки замедления

«Ъ» проанализировал опубликованную в понедельник, 26 августа, ЦБ отчетность кредитных организаций на 1 августа (оборотная ведомость по счетам бухучета, 101-я форма). Согласно ей, в июле был зафиксирован наименьший месячный рост портфелей кредитов граждан за весь 2024 год — 206 млрд руб. Это почти в пять раз меньше чем в июне, когда портфель розничных кредитов в российских банках вырос на 983 млрд руб. До сих пор минимальные значения роста кредитного портфеля физлиц были зафиксированы в январе и феврале — 226 млрд и 288 млрд руб. соответственно, в остальные месяцы этот показатель превышал планку в 550 млрд руб.
По итогам июля наблюдается наибольшее с февраля количество банков, портфели потребкредитов которых не просто росли медленнее, чем в июне, но сократились. Таких банков оказалось 156, что составляет более половины тех, что занимаются кредитованием физлиц.
У крупнейших банков по большей части наблюдается снижение темпов роста кредитного портфеля. Так, у Сбербанка в июле объем кредитов населению увеличился всего на 56 млрд руб., притом что наихудший показатель до сих пор в этом году был в феврале — 97 млрд руб. У ВТБ розничный кредитный портфель в июле подрос на 116 млрд руб., что является худшим результатом с февраля, и это при том, что банк «Открытие» передал ВТБ кредиты физлиц на 87,5 млрд руб. Альфа-банк также показал самый низкий рост кредитного портфеля физлиц с февраля (62 млрд руб.), а у Т-банка и вовсе было зафиксировано снижение на 8,6 млрд руб.
В ВТБ «Ъ» сообщили, что с учетом кредитных карт портфель банка вырос на 122 млрд руб., что сопоставимо с показателем февраля. «В наиболее емком кредитном рынке — ипотеке — завершилась основная госпрограмма, и рынок адаптировался к новым условиям, в сегменте кредитов наличными регулятор продолжил охлаждать рынок макропруденциальными лимитами», — пояснили в банке. Там также отметили, что ситуация абсолютно типична для всего рынка и до конца года рынок продолжит охлаждение. В Альфа-банке «Ъ» рассказали, что наблюдают стабильный, но сдержанный рост кредитования, который обусловлен политикой регулятора с сохранением высокого значения ключевой ставки.
Самый большой рост кредитного портфеля продемонстрировал Совкомбанк — 180 млрд руб. Однако, как пояснил «Ъ» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, основной прирост обеспечен покупкой портфеля ХКФ-банка. Действительно, в июле было зафиксировано рекордное снижение портфеля потребкредитов ХКФ-банка — на 185 млрд руб.
Эксперты отмечают, что меры властей по охлаждению рынка кредитования физлиц в июле начали давать первые заметные плоды.
Наибольшее влияние, по их мнению, на объемы кредитов гражданам оказала отмена льготной ипотеки под 8% годовых. Согласно данным Банка России, на нее пришлось около 60% выдачи всей ипотеки в период ее действия и высокие ставки (см. «Ъ» от 20 августа). Как отметил глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, аутсайдером среди сегментов рынка кредитования физлиц ожидаемо стала ипотека, где прирост портфеля составил лишь 0,7%. При этом, по его словам, наиболее активно растущим сегментом остается автокредитование, где рост за месяц составил 5,1%. Действительно, по данным ЦБ, в июле был установлен рекорд по росту портфеля автокредитов — впервые за время наблюдения он увеличился более чем на 100 млрд руб.
При сохранении июльских темпов роста до конца года общий объем портфеля может увеличиться на 7,5−10%, считает Валерий Пивень, что даст прирост по итогам года на 18−20%. При этом в прошлом году портфель розничных кредитов увеличился на 23%, составив на 1 января 2024 года 33,8 трлн руб. По данным на 1 августа, портфель кредитов составил 37,3 трлн руб., таким образом с начала года он увеличился на 10,5%.
По данным ЦБ, прирост средств физлиц в июле (без учета счетов эскроу) составил 562 млрд руб. при росте кредитного портфеля на 448 млрд руб. «Избыток привлекаемых средств позволяет банкам ограничивать стоимость привлечения, поддерживая, где это возможно, приемлемую стоимость кредитных продуктов для клиентов, и одновременно сохранять маржинальность бизнеса», — говорит Валерий Пивень.
Охлаждение рынка потребительского кредитования играет важную роль в сдерживании инфляции. 26 августа на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что, несмотря на рост ключевой ставки, продолжается рост кредитов как физическим, так и юридическим лицам. «По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции», — заключил президент. И последняя по времени отчетность банков демонстрирует, что ЦБ, по-видимому, удалось добиться перелома тенденции.