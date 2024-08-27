Торгпред РФ: российские разработчики ПО изучают рынок Нигерии

НАЙРОБИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Российские разработчики программного обеспечения изучают рынок Нигерии, первые контракты уже заключены в сфере мобильной связи. Об этом в интервью ТАСС заявил торгпред РФ в Нигерии Максим Петров.
«При сопровождении торгпредства российские разработчики программного обеспечения изучают нигерийский рынок. Хочется отметить софт для мобильных операторов, в этой сфере уже заключены первые контракты. Кроме того, перспективным является программное обеспечение для нефтегазовой отрасли, банкинга, защиты информации, медицины», — сказал он.
Петров добавил, что торгпредство РФ достигло договоренности с Нигерийской ассоциацией торгово-промышленных палат о помощи в продвижении российского софта практически для всех сфер экономики и ожидает запросов от российский профильных компаний.