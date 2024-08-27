Sony повысит стоимость игровых консолей PlayStation 5

Согласно источнику, стоимость консолей увеличится примерно на 13 тыс. йен (около 8,3 тыс. руб.). Так, PlayStation 5 будет предлагаться за 79,9 тыс. йен (около 51,1 тыс. руб.), а версия без дисковода будет стоить 72,9 тыс. йен (около 46,6 тыс. руб.).
Кроме того, Sony увеличит стоимость аксессуаров. Контроллер DualSense подорожает на 2 тыс. йен (около 1,2 тыс. руб.), а PlayStation Portal — на 5 тыс. йен (около 3,1 тыс. руб.). Представители японской компании объяснили повышение цен экономической ситуацией в регионе и мире.
По данным VGC, пока нет признаков повышения цен на консоли в других странах. В России консоли PlayStation 5 продаются в среднем по цене от 40 тыс. руб.
Отмечается, что это уже не первое повышение стоимости консолей PlayStation 5 в Японии — на старте PlayStation 5 и вовсе предлагалась на родине за 39,9 и 49,9 тыс. йен (около 25,5 и 31,9 тыс. руб.).