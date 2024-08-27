Рынок акций и курс юаня демонстрируют рост на торгах Мосбиржи

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня к рублю ускорил рост, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:15 индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 774,15 пункта (+0,38%), индекс РТС находился на уровне 952,25 пункта (+0,38%).
В это же время курс юаня ускорил рост до 11,735 рубля (+5,65 копейки).
По данным на 10:00, индекс Мосбиржи рос на 0,74%, до 2 784,24 пункта, индекс РТС на 0,74%, до 955,71 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 3,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,641 рубля.
«После обновления очередных минимумов в пятницу, российский рынок в понедельник показал самый сильный дневной рост с марта 2023 года. Объем торгов третью сессию подряд остается выше 100 млрд рублей. Основная причина роста, это новое предписание ЦБ, которое закрыло возможность по переводу в Россию бумаг из-за рубежа. Этим пользовались нерезиденты из недружественных стран, что создавало навес в акциях», — прокомментировал главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.
Аналитик полагает, что 27 августа индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 750 — 2 800 пунктов.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.