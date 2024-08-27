Рынок акций и курс юаня демонстрируют рост на торгах Мосбиржи

По данным на 10:00, индекс Мосбиржи рос на 0,74%, до 2 784,24 пункта, индекс РТС на 0,74%, до 955,71 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 3,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,641 рубля.