Россиян предупредили о скором подорожании сладостей

Ранее эксперты предупредили о повышении закупочных цен на продукты для ретейлеров на 5%-40% в августе-сентябре. Источники в торговых сетях заявляли, что резкий скачок не связан с сезоном и не типичен. О росте закупочных цен уже предупредили ряд компаний, производящих сладости, кисло-молочные продукты и сыры, хлеб, пивные напитки.