Россиян предупредили о скором подорожании сладостей

По ее словам, предстоящей осенью подорожают многие кондитерские изделия. Основной причиной станет рост мировых цен на какао из-за неурожая в странах-экспортерах.
«Динамика и уровень цен на шоколад будут зависеть от доли какао в конечном продукте, стоимости дополнительных пищевых ингредиентов», — заявил эксперт.
Также изменение цен коснется любых продуктов, содержащих какао и шоколад. Речь идет не только о непосредственно этой продукции, но и их производных — глазури, начинках, добавках и прочем.
Также вырастут в цене кондитерские жиры, сухие молочные продукты и мука. Изготовители спрогнозировали повышение отпускных цен в среднем на 16%, в то же время розничные цены на указанные товары снизятся на 3%-7%.
Экономист отметила, что неурожай яблок и ягод привел к росту цен и подорожанию продуктов из них — это варенье, джемы, соки, напитки, детское питание и сладости.
В то же время, заявила Долгова, повышен прогноз по урожаю пшеницы и масленичных культур, а это значит, что цены на продукты из них должны снизиться.
По словам эксперта, сезонная инфляция затронет овощи, арбузы и дыни. Ожидается снижение стоимости кабачков, картофеля, моркови, свеклы, лука, чеснока, болгарского перцы, тыквы, баклажанов. На это также повиляют поставки из Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана.
Ранее эксперты предупредили о повышении закупочных цен на продукты для ретейлеров на 5%-40% в августе-сентябре. Источники в торговых сетях заявляли, что резкий скачок не связан с сезоном и не типичен. О росте закупочных цен уже предупредили ряд компаний, производящих сладости, кисло-молочные продукты и сыры, хлеб, пивные напитки.