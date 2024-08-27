Правительство восточной Ливии прекратит добычу нефти из-за борьбы за власть

На востоке Ливии сосредоточена большая часть нефтяных запасов страны, а также расположены четыре терминала, используемые для экспорта нефти.
В июле Ливия добывала 1,15 миллиона баррелей нефти ежедневно. Прекращение добычи в стране может значительно сказаться на реальных ценах на нефть на мировом рынке. Некоторые нефтедобывающие компании уже планируют постепенно сокращать производство.
Восточное правительство Ливии ссылается на форс-мажорные обстоятельства, чтобы не соблюдать условия поставок по действующим контрактам. Это указывает на политическую нестабильность и неопределенность в решении вопроса о возобновлении добычи.
Прекращение добычи нефти в восточной Ливии является политическим вопросом, и решение о ее возобновлении может занять значительное время. Правительство на востоке и правительство в Триполи продолжают борьбу за контроль над ключевыми экономическими и финансовыми институтами страны.
Таким образом, текущая ситуация в Ливии создает значительную неопределенность на мировом рынке нефти, что может привести к колебаниям цен и изменению стратегий у нефтедобывающих компаний.
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