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Правительство восточной Ливии прекратит добычу нефти из-за борьбы за власть

По данным агентства Bloomberg, правительство на востоке Ливии угрожает прекратить всю добычу нефти и полностью прекратить экспорт. Это является последним шагом в его борьбе с соперником, базирующимся в Триполи, за контроль над центральным банком и национальной энергетической системой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

На востоке Ливии сосредоточена большая часть нефтяных запасов страны, а также расположены четыре терминала, используемые для экспорта нефти.

В июле Ливия добывала 1,15 миллиона баррелей нефти ежедневно. Прекращение добычи в стране может значительно сказаться на реальных ценах на нефть на мировом рынке. Некоторые нефтедобывающие компании уже планируют постепенно сокращать производство.

Восточное правительство Ливии ссылается на форс-мажорные обстоятельства, чтобы не соблюдать условия поставок по действующим контрактам. Это указывает на политическую нестабильность и неопределенность в решении вопроса о возобновлении добычи.

Прекращение добычи нефти в восточной Ливии является политическим вопросом, и решение о ее возобновлении может занять значительное время. Правительство на востоке и правительство в Триполи продолжают борьбу за контроль над ключевыми экономическими и финансовыми институтами страны.

Таким образом, текущая ситуация в Ливии создает значительную неопределенность на мировом рынке нефти, что может привести к колебаниям цен и изменению стратегий у нефтедобывающих компаний.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».