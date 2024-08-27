Появился новый способ кражи денег с Android-смартфонов через NFC

Эксперты компании ESET, специализирующейся на кибербезопасности, раскрыли преступную схему, в которой мошенники используют экосистему Android и технологию бесконтактной оплаты NFC для клонирования банковских карт и последующего обналичивания средств.
Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и убеждают клиентов установить программу NFCGate. Затем они просят пользователя поднести банковскую карту к NFC-модулю телефона, что позволяет им получить цифровую копию карты. После этого мошенники обналичивают средства и выводят деньги.
Специалист ESET Лукас Стефанко заявил, что это первый случай, когда он сталкивается с таким опасным способом кражи денег в реальности. Кроме того, мошенники могут клонировать карту пользователя, если получают ее в свое распоряжение или имеют физический доступ. Согласно информации, в конце 2023 года полиция Чехии разоблачила банду, которая использовала аналогичную схему для кражи денег у жителей Праги.