Появился новый способ кражи денег с Android-смартфонов через NFC

Специалист ESET Лукас Стефанко заявил, что это первый случай, когда он сталкивается с таким опасным способом кражи денег в реальности. Кроме того, мошенники могут клонировать карту пользователя, если получают ее в свое распоряжение или имеют физический доступ. Согласно информации, в конце 2023 года полиция Чехии разоблачила банду, которая использовала аналогичную схему для кражи денег у жителей Праги.