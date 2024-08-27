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Песков: Центробанк и правительство принимают меры для снижения инфляции

Представитель Кремля подтвердил, что инфляция в России сейчас находится выше целевых показателей.

Источник: Аргументы и факты

Инфляция в России сейчас находится выше целевых показателей, но Центробанк и федеральное правительство работают над разрешением ситуации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Банк России и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов: как в Кремле комментируют ситуацию с инфляцией и будут ли приниматься дополнительные меры по борьбе с ней.

Глава РФ Владимир Путин накануне обратил внимание ЦБ и кабмина на необходимость более эффективных скоординированных действий в рамках борьбы с инфляцией. Он отметил, что в первую очередь нужно увеличить предложение товаров и услуг.