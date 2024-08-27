Песков: Центробанк и правительство принимают меры для снижения инфляции

«Банк России и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов: как в Кремле комментируют ситуацию с инфляцией и будут ли приниматься дополнительные меры по борьбе с ней.