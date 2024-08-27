На аукционе продали контроллер невышедшей приставки Nintendo PlayStation

В начале 1990-х годов Nintendo и Sony объявили о партнерстве с целью создания игровой консоли, способной работать как с картриджами Nintendo, так и с компакт-дисками Sony. В то время CD считались передовой технологией, так как предлагали более чем в 100 раз больше места для хранения данных по сравнению с традиционными картриджами.