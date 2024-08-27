На аукционе продали контроллер невышедшей приставки Nintendo PlayStation

В начале 1990-х годов Nintendo и Sony объявили о партнерстве с целью создания игровой консоли, способной работать как с картриджами Nintendo, так и с компакт-дисками Sony. В то время CD считались передовой технологией, так как предлагали более чем в 100 раз больше места для хранения данных по сравнению с традиционными картриджами.
Однако сотрудничество оказалось недолговечным: Nintendo вышла из сделки и стала партнером Philips в проекте по созданию Philips CD-i, который в итоге провалился. Sony же продолжила разработку консоли PlayStation самостоятельно.
Большинство из 200 выпущенных прототипов Nintendo PlayStation было уничтожено, что делает каждый сохранившийся экземпляр особенно ценным для коллекционеров. Например, в 2020 году прототип игровой консоли Nintendo PlayStation, так и не вышедшей на рынок, был продан за $360 тыс. (около 33 млн руб.).