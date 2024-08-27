Минюст и КС расширят скидку для бизнеса при оплате административных штрафов

Минюст опубликовал на regulation.gov.ru законопроект, вносящий поправки в КоАП и уравнивающий подход к наказанию юрлиц за нарушения, выявленные разными способами. Дело в том, что размеры штрафов отличаются в зависимости от того, кто выявил нарушения — контрольно-надзорные органы или прокуратура. В последнем случае штрафы выше, при этом бизнес не может выплатить «льготный» штраф — то есть в половинном размере, если он оплачивается не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Такая возможность есть лишь при нарушениях, выявленных в ходе осуществления «государственного контроля». Как отмечают авторы проекта в пояснительной записке, разный подход к санкциям за неисполнение компаниями обязательных требований был признан не соответствующим Конституции и Конституционный суд поручил Минюсту недочеты устранить.
Согласно проектируемым нормам, льготный порядок оплаты административного штрафа будет применим при «совершении административного правонарушения юридическим лицом, его должностным лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица». Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков указывает, что законопроект исправляет несправедливость, когда при одной и той же общественной опасности одного и того же деяния штрафы различаются в два раза в зависимости от того, кто выявил нарушение. По его оценкам, по таким «массовым» составам, как нарушения на потребительском рынке, нарушения правил пожарной, санитарной безопасности, для бизнеса разница в штрафе может составлять десятки и даже сотни тысяч рублей.
При этом Минюст решает проблему уплаты половинного штрафа не только в отношении прокурорских проверок, но и любых иных проверок, на которые не распространяется действие закона «О госконтроле (надзоре)» — 248-ФЗ.
Из текста вообще убирается фраза, в рамках чего должно быть выявлено нарушение, чтобы предприниматель смог оплатить только половину штрафа. «Это важно потому, что многие виды надзора выведены из-под действия 248-ФЗ. Таможенные проверки, надзор в сфере миграции, за деятельностью саморегулируемых организаций и многие другие», — отмечает Иван Ефременков.
Оценить масштабы «переплаты» бизнеса невозможно. Несмотря на практически полную цифровизацию контрольно-надзорной деятельности, включая даже удаленное сопровождение проверок, данных об их количестве и суммах штрафов за выявленные нарушения за рамками закона «О госконтроле» у правительства, как рассказали «Ъ» в аппарате Белого дома, нет.
Бизнес же и юристы считают суммарный объем таких штрафов «весьма значительным». Адвокат АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова обращает внимание на часть 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ — по ней штраф в зависимости от субъекта правонарушения (должностное лицо, индивидуальный предприниматель либо организация) может составлять от 50 тыс. до 1 млн руб. Эта статья вменялась организации, и в случае, рассмотренном Конституционным cудом РФ (постановление 39-П от 18 июля 2024 года), он и стал поводом для законодательных изменений. Партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб отмечает, что в соответствии со статьей 3.5 КоАП РФ размеры штрафов для юрлиц могут составлять до 60 млн руб. Поэтому оплата «со скидкой» для некоторых предпринимателей станет существенным послаблением, снизив серьезную нагрузку на бюджет компании или ИП.