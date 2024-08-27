Минюст и КС расширят скидку для бизнеса при оплате административных штрафов

Минюст опубликовал на regulation.gov.ru законопроект, вносящий поправки в КоАП и уравнивающий подход к наказанию юрлиц за нарушения, выявленные разными способами. Дело в том, что размеры штрафов отличаются в зависимости от того, кто выявил нарушения — контрольно-надзорные органы или прокуратура. В последнем случае штрафы выше, при этом бизнес не может выплатить «льготный» штраф — то есть в половинном размере, если он оплачивается не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Такая возможность есть лишь при нарушениях, выявленных в ходе осуществления «государственного контроля». Как отмечают авторы проекта в пояснительной записке, разный подход к санкциям за неисполнение компаниями обязательных требований был признан не соответствующим Конституции и Конституционный суд поручил Минюсту недочеты устранить.