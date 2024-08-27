Медиамагнат Бронфман-младший отказался от покупки Paramount Global

В числе тех, кто рассматривал возможность покупки Paramount, были Sony Pictures, Apollo Global Management, Warner Bros. Discovery. В апреле начались эксклюзивные переговоры между Skydance и Paramount. В июле стало известно, что сделка, объем которой оценивается в $28 млрд, может быть завершена в первой половине 2025 года при условии одобрения соответствующими регуляторами.