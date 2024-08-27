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Каждый второй россиянин считает приемлемым платеж по ипотеке размером до 30 тысяч рублей

Большинство участников опроса Финансов Mail заявили, что хотят купить жилье для себя и своей семьи (48%), при этом 17% в покупке квартиры или дома не нуждаются.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Почти половина (48%) — опрошенных россиян сочли наиболее приемлемой ставку по ипотеке в 5−10%. Еще 43% респондентов готовы взять жилищный кредит под менее чем 5%.

53% опрошенных заявили, что готовы платить по ипотеке менее 30 тыс. рублей в месяц. 29% считают приемлемым платеж от 30 тыс. до 50 тыс. рублей ежемесячно, а 10% — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц.

Что касается срока кредита, то наиболее удобными россияне считают срок на 15−20 лет и 10−15 лет (по 23% опрошенных), а также 20−30 лет (20%) и 5−10 лет (17%).

42% участников опроса хотят купить жилье стоимостью от 5 до 10 млн рублей. Еще 24% назвали сумму в 10−20 млн рублей, а каждый пятый (20%) — 3−5 млн рублей.

По мнению россиян, цены на жилье будут в будущем только расти. Так считают 65% респондентов. Еще 14% считают, что цены не будут сильно меняться. 12% прогнозируют, что цены пойдут вниз.

Опрос проводился 22—23 августа 2024 года среди читателей проекта Финансы Mail. В нем приняли участие свыше 10,7 тысячи респондентов из всех регионов России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».