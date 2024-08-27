Капитализация владельца маркетплейсов Temu и Pinduoduo сократилась на $55 млрд

В то время как многие аналитики выражают озабоченность слишком резким падением акций PDD и возможными последствиями, некоторые эксперты не видят в этом катастрофы. По оценкам главы China Market Research Group Шона Рейна, которого цитирует CNBC, «вчерашняя паника на бирже была слишком раздута». По его мнению, «акции PDD — выгодная покупка при 30-процентном падении, потому что компания по-прежнему растет», даже если «не дотянула до ожиданий аналитиков», «она все равно приносит миллиарды долларов выручки».