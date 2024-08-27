Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 сентября 2024 года

В сентябре повышение цен на бензин продолжится, но вот темпы роста цен замедлятся. Об этом рассказал профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
«Даже при самом пессимистичном раскладе повышение цен в сентябре составит около 2−3% от уровня цен в августе», — отметил он.
По словам эксперта, на рост цен на бензин влияет комплекс факторов.
Во-первых, это повышение сезонного спроса на топливо в связи с сезоном отпусков — не случайно сентябрь считается бархатным сезоном.
Во-вторых, активные сельскохозяйственные работы. В сентябре в ряде регионов России их интенсивность возрастает.
Наконец, продолжается ремонт нефтеперерабатывающих заводов.
По мнению экономиста, совокупность этих факторов «будет двигать цены на бензин».
При этом, как напоминает Зайнуллин, существуют и сдерживающие факторы: введение моратория на экспорт топлива и работа антимонопольных служб, которые держат на контроле чрезмерное завышение цен.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева