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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 сентября 2024 года

Прогноз эксперта о том, какие изменения ожидаются в ценах на топливо с 1 сентября 2024 года в России. Рассказываем, какие факторы повлияют на стоимость бензина в сентябре и как это может отразиться на вашем бюджете.

Источник: Reuters

В сентябре повышение цен на бензин продолжится, но вот темпы роста цен замедлятся. Об этом рассказал профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Даже при самом пессимистичном раскладе повышение цен в сентябре составит около 2−3% от уровня цен в августе», — отметил он.

По словам эксперта, на рост цен на бензин влияет комплекс факторов.

Во-первых, это повышение сезонного спроса на топливо в связи с сезоном отпусков — не случайно сентябрь считается бархатным сезоном.

Во-вторых, активные сельскохозяйственные работы. В сентябре в ряде регионов России их интенсивность возрастает.

Наконец, продолжается ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

По мнению экономиста, совокупность этих факторов «будет двигать цены на бензин».

При этом, как напоминает Зайнуллин, существуют и сдерживающие факторы: введение моратория на экспорт топлива и работа антимонопольных служб, которые держат на контроле чрезмерное завышение цен.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева