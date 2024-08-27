Граждане предпочитают депозиты досрочному погашению кредитов

В ВТБ, МКБ, банке «Дом.РФ» и Абсолют-банке «Ъ» тренд подтвердили. По словам руководителя ипотечных продуктов банка «Дом.РФ» Игоря Руденко, «это связано с тем, что около 80% кредитов в ипотечном портфеле банка оформлено по ставке до 9% годовых, ежемесячные платежи по ним находятся на комфортном уровне с учетом текущей экономической ситуации и конъюнктуры рынка». Как отметил директор департамента розничного бизнеса Абсолют-банка Виталий Костюкевич, структура досрочного погашения зависит от процентной ставки по кредиту. «В диапазоне ставки до 7% досрочного погашения практически нет, а со ставками свыше 14% досрочное погашение в восемь раз выше, — приводит пример банкир.— Чем меньше разрыв процентной ставки по кредиту с ключевой ставкой, тем больше склонность к досрочному погашению». «Клиенты предпочитают размещать средства на вкладах и накопительных счетах, нежели досрочно погашать кредиты», — говорят в МКБ.