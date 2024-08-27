Евростат фиксирует профицит торговли ЕС четвертый квартал подряд

С этим власти ЕС продолжают бороться — успех этой борьбы оценить пока сложно, поскольку ее результаты отличаются от страны к стране. Так, например, ввоз турецких товаров в РФ в январе—июне 2024-го сократился год к году на 28,3%, до $4,2 млрд, что во многом объясняется именно сжатием реэкспорта из-за опасения вторичных санкций. Импорт же из КНР за тот же период снизился на 0,8% — до $51,7 млрд. Причем некоторое сокращение ввоза товаров за первое полугодие объясняется не столько опасением КНР из-за угроз ЕС, сколько проблемами с расчетами. На это указывает в том числе то, что в последние месяцы полугодия, после снятия части проблем, поставки вернулись к росту.