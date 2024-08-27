Евростат фиксирует профицит торговли ЕС четвертый квартал подряд

Торговый баланс Евросоюза по итогам второго квартала 2024 года сложился с профицитом в €40,4 млрд, свидетельствуют данные Евростата. Экспорт ЕС в апреле—июне составил €650,7 млрд, импорт — €610,3 млрд. Профицит в европейской торговле фиксируется четвертый квартал подряд (см. график) после длительного периода дефицита (с четвертого квартала 2021 года). После начала военной операции РФ на Украине он рос все заметнее и достиг максимума в €155 млрд в третьем квартале 2022 года — из-за всплеска цен на энергоресурсы и санкционных ограничений, введенных против России. Дефицит торгового баланса в энергетическом секторе тогда оценивался в рекордные €193,8 млрд.
Разворот динамики произошел в третьем квартале 2023 года, когда торговый баланс ЕС сложился с профицитом в €18 млрд. Комментарии Евростата и заявления европейских политиков были осторожными: статистика тогда объяснялась в том числе внешними обстоятельствами (главным образом — снижением цен на энергоносители), влияние же на нее набирающей обороты диверсификации поставок оценивалось скорее как «сдержанное» и «сопутствующее». Спустя год можно говорить о том, что тенденция остается устойчивой — фактически это означает, что последствия кратного сокращения торговли с Россией Европой преодолены.
Статистика импорта свидетельствует о том, что «выпавшие» поставки из РФ активно замещаются другими торговыми партнерами Евросоюза.
Напомним, по данным ФТС, в первом полугодии 2024-го российский экспорт в Европу сократился на 33,8% год к году, до $31,7 млрд (см. «Ъ» от 12 августа). Примерно две трети оставшихся после заметного сжатия поставок — это закупки природного газа, нефтепродуктов, никеля, удобрений, железа и стали. По оценкам Евростата, доля России в импорте всех этих товаров продолжает снижаться (обновленная статистика по двусторонней торговле будет опубликована в середине недели). При этом свои доли в таких поставках наращивают США (газ, никель и нефтепродукты), Норвегия (газ и нефтепродукты), Алжир (газ), Саудовская Аравия (нефтепродукты) и Китай (железо и сталь).
Диверсификация заметна и в европейском экспорте: с начала года он растет, в том числе в США, Японию, Южную Корею, Индию и Бразилию. В часть стран, нарастивших за последние два года торговлю с Евросоюзом, направляются товары, ранее экспортируемые в РФ: речь идет, например, о поставках машин и оборудования, а также продукции химической промышленности. Отметим, рост экспорта в этих категориях приходится в том числе на Турцию, Китай, Казахстан и Армению — это страны, которые власти ЕС считают посредниками в торговле европейской продукцией с РФ.
С этим власти ЕС продолжают бороться — успех этой борьбы оценить пока сложно, поскольку ее результаты отличаются от страны к стране. Так, например, ввоз турецких товаров в РФ в январе—июне 2024-го сократился год к году на 28,3%, до $4,2 млрд, что во многом объясняется именно сжатием реэкспорта из-за опасения вторичных санкций. Импорт же из КНР за тот же период снизился на 0,8% — до $51,7 млрд. Причем некоторое сокращение ввоза товаров за первое полугодие объясняется не столько опасением КНР из-за угроз ЕС, сколько проблемами с расчетами. На это указывает в том числе то, что в последние месяцы полугодия, после снятия части проблем, поставки вернулись к росту.