Европейский рынок газа сохраняет напряженность

Эксперты отмечают, что нынешних запасов может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств, таких как холодная зима или перебои с поставками из России. Кроме того, в этом году Европа столкнулась с более жесткой конкуренцией за сжиженный природный газ (СПГ) со стороны азиатских покупателей.