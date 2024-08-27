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Экспортные ограничения в Китае могут повлиять на мировой рынок микросхем

Западные заказчики утверждают, что введенные ограничения на поставки могут существенно повлиять на производство высокотехнологичных микропроцессоров и оптических изделий.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По информации, которую публикует издание The Financial Times, ограничения Пекина на поставки галлия и германия привели к значительному росту стоимости этих минералов. Цены на них в Европе за последний год выросли почти в два раза.

Китай ввел эти ограничения в ответ на меры контроля над продажами передовых микросхем и оборудования для их производства, принятые США.

Согласно данным американской Геологической службы, КНР производит 98% мирового объема галлия и 60% германия. Оба материала необходимы для производства передовых микропроцессоров, волоконно-оптических изделий и приборов ночного видения. Поэтому дальнейшее ограничение экспорта со стороны Пекина может нарушить производство этих товаров.

В этом месяце Китай также объявил об ограничении экспорта сурьмы — минерала, используемого в бронебойных боеприпасах, очках ночного видения и высокоточной оптике. Эта мера последовала за введением Китаем контроля над экспортом графита и технологий, используемых для добычи и разделения редкоземельных металлов.

Аналитики считают, что эти меры контроля ясно показывают, что правительство председателя Си Цзиньпина нацелились на западные экономические интересы, чтобы нанести ответный удар на контроль за доступом Китая к новейшим чипам и другим передовым технологиям.

Эксперты считают, что Пекин рассматривает экспортный контроль отчасти как способ обеспечить собственные поставки материалов, используемых в технологиях чистой энергии, лежащих в основе промышленной модернизации страны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».