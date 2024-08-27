Эксперт рассказал, отразится ли на рынке криптовалют арест Дурова

По мнению Зайнуллина, и с криптовалютами, и с их анонимностью власти и спецслужбы церемониться не будут. Как только криптовалюты, их эмиссия будет представлять более-менее серьезный интерес, сразу же спецслужбы возьмут их под соответствующий контроль разными способами, в том числе и путем ареста лиц, которые причастны к эмиссии криптовалют (владельцев криптобирж, криптообменников и так далее) с их последующей вербовкой, чтобы они стали источниками информации, считает он.