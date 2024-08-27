Эксперт рассказал, отразится ли на рынке криптовалют арест Дурова

Уже в первый день ареста монета TON начала падать. И, скорее всего, падение будет продолжаться, причем, существенно, рассказал профессор кафедры рекламы университета «Синергия», кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин.
Единственное, что сдерживает ее от полного обвала, это то, что пока сама сеть Telegram продолжает работать без перебоев. Это, по словам эксперта, вызывает определенные надежды у владельцев и у держателей криптовалют, что все закончится благополучно.
Не исключено и влияние на партнерские криптовалюты, которые интегрированы в Telegram, например, DOX.
Следующий уровень — глобальный. Сама идея криптовалют зиждется на некоем представлении об анонимности расчетов, о том, что они скрыты от властей разных стран и можно осуществлять транзакции без привязки к конкретному конечному плательщику и конечному получателю.
Но, как показывает практика в правоохранительных органах, это не так. Транзакции с криптовалютами все равно отслеживаются. «Арест Дурова является показателем того, что даже страны, которые позиционируют себя как демократические, либеральные, на самом деле не терпят на практике какой-либо скрытности и анонимности в крупных масштабах», — говорит экономист.
По мнению Зайнуллина, и с криптовалютами, и с их анонимностью власти и спецслужбы церемониться не будут. Как только криптовалюты, их эмиссия будет представлять более-менее серьезный интерес, сразу же спецслужбы возьмут их под соответствующий контроль разными способами, в том числе и путем ареста лиц, которые причастны к эмиссии криптовалют (владельцев криптобирж, криптообменников и так далее) с их последующей вербовкой, чтобы они стали источниками информации, считает он.
Поэтому об иллюзии анонимности расчета в криптовалютах уже стоит забыть, приходит к выводу эксперт. Популярность криптовалют в мире может падать по мере осознания этого факта энтузиастами.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева