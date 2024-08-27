Эксперт: портфель ипотечных кредитов в России сократился впервые за 5 лет

«По данным информационно-аналитического материала ЦБ “О развитии банковского сектора Российской Федерации”, за июль 2024 года впервые, по крайней мере, с 2019 года, портфель ИЖК (ипотечных жилищных кредитов) российских банков сократился», — сказал Осадчий.
Он отметил, что за июль размер портфеля ИЖК снизился на 35 миллиардов рублей, тогда как за июнь он вырос на 589 миллиардов рублей, за май — на 326 миллиардов рублей, за апрель — на 263 миллиарда рублей.
«Основная причина сокращения портфеля в июле — прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки, из-за чего выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза — до 179 миллиардов в июле с 679 миллиардов рублей в июне», — пояснил эксперт.