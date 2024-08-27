Экономист Проданова: зарплаты и пенсии резко вырастут, если поднимут МРОТ

«Нужно осознавать, что расходы на заработную плату с отчисления на социальные нужды заложены в себестоимость производства продукции (работы, услуги), — отметила эксперт. — Повышение заработной платы в определенной степени способствует и росту инфляции. Чтобы не допустить роста затрат, работодатели будут вынуждены либо увольнять сотрудников, повышая уровень безработицы в стране, либо уходить в теневой сектор экономики».