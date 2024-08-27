Экономист Проданова: зарплаты и пенсии резко вырастут, если поднимут МРОТ

Если в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 000 рублей, пропорционально вырастут и зарплаты, пособия и пенсии. Об этом aif.ru рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.
Ранее сегодня в Госдуме предложили резко увеличить МРОТ — сразу на 10 758 рублей. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Как гласит пояснительная записка, сегодня уровень минимальной оплаты труда — 19 242 рубля и прожить на эти деньги сложно, поэтому россиянам приходится брать кредиты, занимать деньги.
«Любое увеличение МРОТ в конечном счете приведет к росту заработной платы, пенсий, пособий, а следовательно, будет способствовать росту доходов населения, — пояснила Проданова. — Это сократит бедность, сгладит доходное неравенство различных социальных групп населения».
Впрочем, по словам эксперта, у такой инициативы есть и негативные стороны, которые тоже следует проработать.
«Нужно осознавать, что расходы на заработную плату с отчисления на социальные нужды заложены в себестоимость производства продукции (работы, услуги), — отметила эксперт. — Повышение заработной платы в определенной степени способствует и росту инфляции. Чтобы не допустить роста затрат, работодатели будут вынуждены либо увольнять сотрудников, повышая уровень безработицы в стране, либо уходить в теневой сектор экономики».
Пока же запланированные темпы роста МРОТ резко отстают от предложенных. С 1 января 2025 года «минималка» увеличится на 3198 рублей — до 22 440 рублей.