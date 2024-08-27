Дропперы — опасный путь для молодежи

Иногда аферисты прямо говорят, чем нужно будет заниматься, и уверяют, что «рисков минимум». Конечно, это не так. При расследовании преступления в первую очередь выходят именно на дропперов. Ведь для этого на самом деле мошенники их используют — чтобы замести свои следы.