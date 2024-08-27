Дропперы — опасный путь для молодежи

За такими «вакансиями» часто скрываются мошенники, которые вовлекают подростков в дропперство. Я расскажу, как не попасть в ловушку.
Дроппер — это «помощник» афериста. Его задача — выводить и обналичивать похищенные у граждан деньги через свои карты и счета. Иногда подросток даже не подозревает, что стал дроппером. Он думает, что его наняли «администратором конкурса» для перевода якобы выигрыша победителям.
Другая схема: мошенники под видом менеджера банка, которому надо выполнить план по продажам, предлагают школьникам и студентам оформить карту на их имя и отдать ее за вознаграждение. Такие карты используют для вывода средств и разбираться будут с её владельцем.
Иногда аферисты прямо говорят, чем нужно будет заниматься, и уверяют, что «рисков минимум». Конечно, это не так. При расследовании преступления в первую очередь выходят именно на дропперов. Ведь для этого на самом деле мошенники их используют — чтобы замести свои следы.
Во всех перечисленных случаях дроппер будет привлечен к ответственности, в том числе уголовной, даже если не знал о преступной составляющей своей «работы».
Поэтому советую Родителям контролировать операции по банковской карте ребенка и чаще предупреждать детей о последствиях взаимодействия с мошенниками.
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