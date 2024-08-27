Дело слова: власти РФ усилят продвижение российской повестки в БРИКС и ШОС

Власти РФ задумались о более активном продвижении российской повестки на площадках международных организаций — таких как БРИКС, ШОС, АТЭС. Минфин выбрал подрядчика, который в 2024—2025 годах должен провести научное исследование и выяснить, как усилить отдачу от участия России в деятельности этих экономических объединений, выяснили «Известия». Стоимость госконтракта — 50 млн рублей. Ведомство выделило шесть тем для анализа. Среди них — совершенствование валютно-финансовой системы, привлечение инвестиций в инфраструктуру РФ и переход к углеродной нейтральности. Почему актуальными становятся именно эти темы и кто выиграл тендер на проведение исследований — в материале «Известий».
В каких международных объединениях участвует Россия
Минфин разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательских работ на тему «Аналитическая и исследовательская поддержка участия Российской Федерации в деятельности международных организаций и форумов». Уже определен победитель торгов — им стала «Экономическая экспертная группа». Сумма контракта составила 50 млн рублей.
Как сказано на сайте «Экономической экспертной группы», это независимый аналитический центр, который занимается проблемами макроэкономики и государственных финансов. Он сотрудничает с правительством, Минфином, Минэком и ЦБ. «Известия» отправили запрос в организацию о том, как, какими силами и в какие сроки будет проводится исследование. Судя по документам госзакупки, исследование должно проводиться в 2024—2025 годах.
— Целесообразность закупки обусловлена активным участием Минфина в международных финансовых и экономических форумах (БРИКС, «Группа 20», ШОС, АТЭС и других) и организациях (МВФ, ФАТФ и других) и, соответственно, необходимостью формировать и продвигать российскую повестку на международных площадках, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
Справка «Известий»
БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
«Группа 20» (G20) — форум, объединяющий правительства и глав центральных банков государств с развитой и развивающейся экономикой.
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества, куда входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь.
АТЭС — форум 21 государства Азиатско-Тихоокеанского региона.
МВФ — Международный валютный фонд (объединяет более 190 стран).
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (туда входят 38 стран и две международные организации).
Как следует из документов госзакупки, цель работы — провести исследование по шести темам.
Во-первых, это совершенствование мировой валютно-финансовой системы в контексте председательства РФ в БРИКС. В частности, требуется изучить, если ли необходимость и перспективы у создания новой независимой денежно-кредитной инфраструктуры.
Во-вторых — перспективы и риски развития мировой экономики с учетом множественных шоков. Среди них выделены высокие процентные ставки, угроза продовольственной и энергетической безопасности, потребность в повышении производительности труда.
В-третьих — анализ и мониторинг потоков капитала. В этой связи предлагается дать оценку работе МВФ, Всемирного банка, ОЭСР.
В-четвертых, это инвестиции в инфраструктуру. В этом блоке предлагается изучить инструменты стимулирования долгосрочных вложений в такие проекты и привлечение туда частного капитала из дружественных России стран.
В-пятых, заказан анализ макроэкономических последствий политики перехода к углеродной нейтральности (сведение к нулю выбросов парниковых газов).
И в-шестых предполагается изучить подходы, выгоды и издержки расширения использования национальных валют во взаимных расчетах в ШОС.
В сопроводительных документах Минфин отметил, что в исследовательской работе необходимо обосновать предложения к позиции России по вопросам, которые включаются в повестку деятельности мировых организаций. По всем шести блокам необходимо подготовить тематические отчеты, а также, при необходимости, информационно-аналитические материалы.
Зачем нужна единая валюта БРИКС
Один из важнейших вопросов, который стоит на повестке дня, — совершенствование валютно-финансовой системы, в том числе и запуск валюты БРИКС, которая может создать конкуренцию евро и доллару, отметила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Для России вопрос стоит остро, поскольку в последние два года Запад вводит ограничения на платежи из нашей страны: под санкции попали крупнейшие банки и финансовые площадки, а вторичные рестрикции грозят тем игрокам, кто продолжает взаимодействовать с РФ. Поэтому два из шести блоков, по которым власти хотят усилить позиции, связаны с финансовой системой.
— Для развития международной деятельности нашей страны и качественных выступлений делегатов, представляющих ее, необходимы такие исследования, — полагает Юлия Коваленко.
Единая валюта БРИКС — одна из важных тем, которые Россия активно продвигает, будучи председателем объединения до конца этого года. Как говорил замглавы МИД РФ Александр Панкин, трудности возникают с законодательством — у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика, но настрой на использование нацвалют есть.
— Если говорить о целесообразности участия в форумах, то это необходимость, ведь на этих мероприятиях принимаются политические решения. Они в дальнейшем влияют на экономическую и политическую обстановку в мире. Заключаются крупные контракты с международными партнерами, — подчеркнула Юлия Коваленко.
Позиция России должна быть аргументирована и подтверждена статистикой, на основе которой выстраиваются точные прогнозы, согласен научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Арский.
По его словам, участие в форумах и саммитах требует научного и методического подхода, чтобы повысить доверие зарубежных партнеров к позиции России на международной арене.
Возникает вопрос, почему такая значительная сумма бюджетных средств (50 млн рублей) идет на научные разработки, но, поскольку контракт рассчитан до конца 2025 года, сумма будет рассредоточена, отметила Юлия Коваленко. Кроме этого, к госзакупке был приложен документ по расчету начальной максимальной цены контракта. Из него следует, что средняя цена по предложениям пяти организаций (то есть тех, кто подавал заявки на выполнение работ) составила 50,1 млн рублей.