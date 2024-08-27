Дело слова: власти РФ усилят продвижение российской повестки в БРИКС и ШОС

Власти РФ задумались о более активном продвижении российской повестки на площадках международных организаций — таких как БРИКС, ШОС, АТЭС. Минфин выбрал подрядчика, который в 2024—2025 годах должен провести научное исследование и выяснить, как усилить отдачу от участия России в деятельности этих экономических объединений, выяснили «Известия». Стоимость госконтракта — 50 млн рублей. Ведомство выделило шесть тем для анализа. Среди них — совершенствование валютно-финансовой системы, привлечение инвестиций в инфраструктуру РФ и переход к углеродной нейтральности. Почему актуальными становятся именно эти темы и кто выиграл тендер на проведение исследований — в материале «Известий».