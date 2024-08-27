Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в I полугодии выросла на 14%

Скорректированный показатель EBITDA компании вырос на 20%, до $2 млрд. Рост был обусловлен увеличением средней цены реализации золота за отчетный период, отметили в компании. Выручка «Полюса» за отчетный период выросла на 16% — до $2,73 млрд. Рост был обусловлен повышением средней цены реализации аффинированного золота по сравнению с первым полугодием 2023 года.