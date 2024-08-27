Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в I полугодии выросла на 14%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль золотодобытчика «Полюс» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2024 года выросла на 14% по сравнению с I полугодием 2023 года, до $1,2 млрд, следует из сообщения компании.
Скорректированный показатель EBITDA компании вырос на 20%, до $2 млрд. Рост был обусловлен увеличением средней цены реализации золота за отчетный период, отметили в компании. Выручка «Полюса» за отчетный период выросла на 16% — до $2,73 млрд. Рост был обусловлен повышением средней цены реализации аффинированного золота по сравнению с первым полугодием 2023 года.
По итогам первого полугодия капитальные затраты компании выросли на 12%, до $441 млн. «Это в основном отражает увеличение капзатрат на Наталке, Куранахе и Сухом Логе», — отметили в «Полюсе».