Чистая прибыль МТС Банка по МСФО в I полугодии выросла на 32,3%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль МТС Банка в I полугодии 2024 года выросла на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 7,8 млрд рублей, следует из промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности банка.
В II квартале чистая прибыль кредитной организации выросла на 30% — до 3,9 млрд рублей.
Чистые процентные доходы банка в I полугодии выросли на 18,6% — до 20,8 млрд рублей, в II квартале — на 20,4%, до 11,2 млрд рублей, в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов.
Чистая процентная маржа в I полугодии составила 9% против 10,4% годом ранее, в II квартале — 9,6% против 10,6% в II квартале 2023 года, динамика обусловлена ростом процентных ставок и стоимости фондирования.
Чистые комиссионные доходы в I полугодии составили 13 млрд рублей (+56%), в II квартале — 6,3 млрд рублей (+44%). Рост произошел за счет дальнейшего увеличения доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, а также роста продаж страховых продуктов.
Операционные доходы до создания резервов в I полугодии выросли за счет роста процентных и комиссионных доходов на 27,9% — до 37 млрд рублей, в II квартале — на 16,9%, до 18 млрд рублей.
Операционные расходы банка в I полугодии составили 12,2 млрд рублей (+36,8%), в II квартале — 6,5 млрд рублей (+43%). Рост произошел как за счет расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).
Кредитный портфель
Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 7,4%, за II квартал — на 2,6%, до 418,6 млрд рублей. Розничный кредитный портфель, составляющий более 90% портфеля кредитов банка, вырос на 11,5% с начала года и на 5,2% за II квартал, составив на 30 июня 2024 года 378,1 млрд рублей.
Основной драйвер роста потребительских кредитов — нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов в I полугодии вырос на 18%, в II квартале — на 8%, достигнув 208 млрд рублей на 30 июня 2024 года. Портфель кредитов юридическим лицам составил 40,5 млрд рублей.
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле на 30 июня 2024 года составила 10,8% против 10,1% на конец I квартала.
Средства физических лиц по итогам I полугодия составили 216 млрд рублей (+8,8%). Общий объем средств клиентов почти не изменился с начала года и составил 332,5 млрд рублей, 82,1% из которых приходится на срочные депозиты.
Капитал МТС Банка вырос до 100,4 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO и размещения бессрочных субординированных облигаций серий общим объемом 6 млрд рублей. Данные облигации, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала банка в III квартале 2024 года.
Капитал банка за вычетом субординированных облигаций на отчетную дату составил 89,4 млрд рублей. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня на 30 июня 2024 года составили 8,6% и 9,2% соответственно, а общего капитала — 10,4%.