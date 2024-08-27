Чистая прибыль МТС Банка по МСФО в I полугодии выросла на 32,3%

Кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 7,4%, за II квартал — на 2,6%, до 418,6 млрд рублей. Розничный кредитный портфель, составляющий более 90% портфеля кредитов банка, вырос на 11,5% с начала года и на 5,2% за II квартал, составив на 30 июня 2024 года 378,1 млрд рублей.