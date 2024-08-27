Букеты к 1 сентября можно купить по летним ценам: вот как это сделать

Средний букетик цветов в преддверии 1 сентября обойдется на 26% дороже, чем в прошлом году. К таким выводам пришли аналитики компании «Эвотор» (крупнейший производитель кассовых онлайн-терминалов), которые специально ко Дню знаний проанализировали чеки из специализированных цветочных магазинов за первые две декады августа 2023 и 2024 года.
Из наиболее популярных букетных цветов меньше всего, на 9%, подорожали розы (хотя они и на первом месте по раскупаемости, но их много отечественного производства). Хризантемы, второй по популярности в конце лета цветок, за год выросли в цене на 18%. Будете смеяться, но, хоть они и цветут под осень почти на каждой даче и раньше продавались бабушками вдоль всех дорог, в магазинах нынче это товар в основном импортный. А потому одна хризантемка стоит в среднем аж дороже розы (195 рублей против 170).
И это ведь еще не 1 сентября! Точнее, не 2-е, на которое в этом году приходится первый день нового школьного учебного года.
— За пару дней до и непосредственно с утра перед праздничной школьной линейкой цены выше на 10−50% — в зависимости от букета, расположения торговой точки и спроса в конкретный год, — поделилась с корреспондентом «КП» знакомая работница цветочного киоска. — Спрос — решающий фактор, но его заранее прогнозировать сложно, ориентируемся по ситуации.
-У оптовиков повышение конкретно к 1 сентября обычно незначительное — хотя оно, конечно, тоже есть, праздник все -таки. Магазины могут завышать более существенно. Но хочу сказать, что в этом году цена и безотносительно праздников в принципе выше, потому что 83% цветов, которые продаются в России, — это импортные цветы, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.
А тут — как со всеми другими товарами. Усложняется логистика, а местами и платежи даже в торговле с дружественными странами, — растет цена вопроса.
В начале августа была также повышена ввозная пошлина на срезанные цветы из недружественных стран — с 5% до 20% от таможенной стоимости. Правда, времена, когда это было бы совсем больно для наших любителей голландских цветов, уже прошли. Сейчас топ зарубежных поставщиков, по заверениям экспертов, возглавляют Эквадор и Кения. Что, однако, не отменяет проблем с постоянным удорожанием логистики.
А чтобы побыстрее развивалось свое российское цветоводство, одних защитных мер от «недружественного» импорта мало. По словам Алексея Антипова, остро нужны долгосрочные льготные кредиты для производителей (на рыночные кредиты при ставке ЦБ в 18% почему-то никто не хочет развивать производство).
-Тем, кто хотел бы к 1 сентября купить цветы подешевле, я на будущее вот бы что посоветовал, — дал свои рекомендации Алексей Антипов. — Можно заказать цветы через интернет-магазин — но еще в конце июля или начале августа, по летним, более низким ценам. То есть вы заказываете цветы на 1 сентября, но в конце июля и тогда же их оплачиваете. И получите их к 1 сентября, но по летней цене. Второй вариант — им не поздно еще воспользоваться в этом году — пройтись по сетевым розничным магазинам типа «Ленты», «ОКей» и так далее. У них у всех почти всегда под праздники появляются цветы. И они там зачастую стоят чуть ли не дешевле, чем в опте. Это маркетинговый ход — сети так привлекают покупателей. В расчете, что те уйдут из магазина, конечно же, не с одними цветами.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Почем цветочки в разных регионах России.
(средняя цена букета
Москва 2307.
Краснодарский край 2229.
Приморский край 2129.
Санкт-Петербург 2084.
Красноярский край 1953.
Татарстан 1896.
Новосибирская обл. 1786.
Свердловская обл. 1692.
Калининградская обл. 1595.
Нижегородская обл. 1508.
Карелия 1158.
Псковская обл. 994.
(Данные «Эвотор»).