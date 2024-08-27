Букеты к 1 сентября можно купить по летним ценам: вот как это сделать

-Тем, кто хотел бы к 1 сентября купить цветы подешевле, я на будущее вот бы что посоветовал, — дал свои рекомендации Алексей Антипов. — Можно заказать цветы через интернет-магазин — но еще в конце июля или начале августа, по летним, более низким ценам. То есть вы заказываете цветы на 1 сентября, но в конце июля и тогда же их оплачиваете. И получите их к 1 сентября, но по летней цене. Второй вариант — им не поздно еще воспользоваться в этом году — пройтись по сетевым розничным магазинам типа «Ленты», «ОКей» и так далее. У них у всех почти всегда под праздники появляются цветы. И они там зачастую стоят чуть ли не дешевле, чем в опте. Это маркетинговый ход — сети так привлекают покупателей. В расчете, что те уйдут из магазина, конечно же, не с одними цветами.