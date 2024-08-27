Большую часть денег на подготовку к школе родители тратят на одежду и гаджеты

«Стоимость базового комплекта формы составляет 8—9 тыс. рублей. Если формы в школе нет, то можно уложиться в 6—7 тыс. рублей без учёта верхней одежды. Ещё порядка 5 тыс. рублей составляют расходы на сменную обувь и кроссовки для физкультуры. В 2 тыс. рублей обойдётся простой комплект физкультурной формы», — поделились эксперты.