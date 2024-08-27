Большую часть денег на подготовку к школе родители тратят на одежду и гаджеты

Так, большую часть денег на подготовку к 1 сентября родители тратят на одежду и гаджеты.
«Стоимость базового комплекта формы составляет 8—9 тыс. рублей. Если формы в школе нет, то можно уложиться в 6—7 тыс. рублей без учёта верхней одежды. Ещё порядка 5 тыс. рублей составляют расходы на сменную обувь и кроссовки для физкультуры. В 2 тыс. рублей обойдётся простой комплект физкультурной формы», — поделились эксперты.
Отмечается, что на покупку планшета родители закладывают 10—15 тыс. рублей.
Согласно опросу, ноутбук обойдётся дороже: 47% респондентов предположили, что потратят на него 30 тыс. рублей.
«Поменять телефон детям к началу учебного года планируют 11% родителей. Основная масса заложила на это от 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — подчёркивается в исследовании.
Канцтовары обходятся в среднем в 3 тыс. рублей, пояснили аналитики.
«Если приходится обновлять рюкзак, то сумма вырастет примерно на 2—3 тыс. рублей минимум. Такая трата ждёт 27,8% опрошенных родителей», — сообщили в компании.
Средняя стоимость школьного набора для первоклассника, по словам респондентов, составляет минимум 23 тыс. рублей.
На ученика средней школы траты начинаются от 25 тыс. рублей, добавили эксперты.
Отдельно родители выделили траты на подарки учителям 1 сентября.
Планируют покупать цветы 37,6% родителей, а стоимость букета, по их оценкам, составит не менее 3 тыс. рублей.
Всего в опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов.
Ранее специалисты объяснили российским родителям, как организовать выходной 1 сентября.