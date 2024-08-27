Аналитики представили первую оценку объема ДМС для малых и средних предприятий

Одним из главных стимулов роста ДМС для малого и среднего бизнеса является борьба за кадры. Работодатели в малом и среднем бизнесе не смогут бесконечно повышать ставку оплаты труда и будут использовать другие инструменты мотивации, такие как страхование, чтобы конкурировать с крупным бизнесом и государственным сектором.