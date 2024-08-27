Аналитики представили первую оценку объема ДМС для малых и средних предприятий

По данным экспертов, опрошенных «Коммерасантом», росту сегмента будет способствовать борьба компаний за сотрудников. Но есть и сдерживающий фактор — стоимость страхования для крупных компаний ниже, чем для субьектов МСБ.
По оценкам Mains Group, потенциальный объем рынка добровольного медицинского страхования для малого и среднего бизнеса может достигнуть 183 млрд рублей. На данный момент этот сегмент имеют только 66 тысяч организаций.
Клиенты из малого и среднего бизнеса предпочитают индивидуальные условия, которые отвечают их потребностям. Спрос на ДМС для малого и среднего бизнеса в 2024 году вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Объем сборов по ДМС в 2023 году увеличился на 18,6%, достигнув 253,5 млрд рублей. Кроме того, количество заключенных договоров выросло на 6,5%, а объем выплат увеличился на 8,4%, составив 169,1 млрд рублей.
Одним из главных стимулов роста ДМС для малого и среднего бизнеса является борьба за кадры. Работодатели в малом и среднем бизнесе не смогут бесконечно повышать ставку оплаты труда и будут использовать другие инструменты мотивации, такие как страхование, чтобы конкурировать с крупным бизнесом и государственным сектором.
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