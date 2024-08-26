Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 100 млрд куб. м

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 91%, или 100 млрд куб. м, но отстают от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены почти на 92%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $420 за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с транзитом газа через Украину на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 24 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составила 315 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 12 млн куб. м.
В настоящее время ПХГ Европы заполнены на 91,22% (на 7,86 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 100,54 млрд куб. м газа.
Погода в ходе нынешней недели в Центральной и Западной Европе прогнозируется немного теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 13%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле стали минимальными с ноября 2021 года, а в августе тенденция к их снижению продолжается. В настоящее время мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 30% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила $366 за 1 тыс. куб. м, а в августе — выросла до $435.