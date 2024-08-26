Wildberries отмечает кратный рост числа фейковых сайтов маркетплейса в 2024 году

«За первое полугодие 2024 года компания выявила и заблокировала 794 фейковых сайта маркетплейса. В сравнении с предыдущим годом количество фишинговых ресурсов выросло более чем в два раза — всего с начала 2023 года было заблокировано более 1,4 тыс. сайтов злоумышленников», — сказали в пресс-службе.