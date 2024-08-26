Wildberries отмечает кратный рост числа фейковых сайтов маркетплейса в 2024 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries фиксирует кратный рост количества фишинговых сайтов маркетплейса: с начала 2023 года было заблокировано свыше 1,4 тыс. фейковых сайтов, включая 794 ресурса за первое полугодие 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Wildberries.
«За первое полугодие 2024 года компания выявила и заблокировала 794 фейковых сайта маркетплейса. В сравнении с предыдущим годом количество фишинговых ресурсов выросло более чем в два раза — всего с начала 2023 года было заблокировано более 1,4 тыс. сайтов злоумышленников», — сказали в пресс-службе.
В Wildberries указали, что мошенники создают ресурсы, выдающие себя за сайт маркетплейса, чтобы обмануть пользователей. Цель большинства фишинговых ресурсов — кража конфиденциальных данных и денег у покупателей, однако часть фейковых сайтов (порядка 10%) создаются для получения доступа в личные кабинеты продавцов.
Команда информационной безопасности Wildberries использует широкий спектр инструментов для защиты пользователей — от предупреждений о переходе по посторонним ссылкам до систем определения вредоносной активности в аккаунтах на основе машинного обучения. «Важную роль играют предупредительные меры безопасности — своевременная блокировка фишинговых ресурсов позволяет остановить мошенников до того, как они войдут в контакт с покупателем или продавцом», — добавили в компании.