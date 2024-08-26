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Выручка ПАО «Элемент» за I полугодие по МСФО выросла на 29%

Она составила 19,8 млрд рублей.

Источник: Freepik

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выручка российского разработчика и производителя электроники ПАО «Элемент» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января — июня 2024 года увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 29%, до 19,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Как отмечается в материалах, рост выручки на 32% произошел также и по основному направлению бизнеса — электронная компонентная база.

Показатель EBITDA вырос на 20% в годовом сравнении, до 5,6 млрд рублей — на фоне увеличения объемов производства компании, а рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 28%. Чистый долг за отчетный период снизился на 74%, до 2,3 млрд рублей.

Капитальные затраты за шесть месяцев 2024 года достигли 5,2 млрд рублей против 2,8 млрд рублей годом ранее. Рост в компании связывают с увеличением инвестиций в реализацию стратегической программы развития.

ПАО «Элемент» разработчик и производителей электроники в России. В его состав входят более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.