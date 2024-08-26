Выручка ПАО «Элемент» за I полугодие по МСФО выросла на 29%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выручка российского разработчика и производителя электроники ПАО «Элемент» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января — июня 2024 года увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 29%, до 19,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.