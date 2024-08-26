В России могут закрыться тысячи магазинов с канцтоварами

По мнению АКР, агентские договоры позволяют крупным игрокам не доплачивать налоги более чем на 1 триллион рублей в год. Маркетплейсы контролируют работу самозанятых, лишая их предпринимательских рисков. Это, по мнению ассоциации, делает их фактическими сотрудниками, стоимость труда которых снижается.