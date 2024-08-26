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В России могут закрыться тысячи магазинов с канцтоварами

Производители и продавцы канцелярских товаров предупредили правительство о возможности закрытия магазинов из-за оптимизации налоговых отчислений маркетплейсами и замены сотрудников на самозанятых. Это может привести к убыткам и сокращению рабочих мест.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным «Коммерсанта», Ассоциация канцелярского рынка (АКР), объединяющая профильных производителей и ретейлеров, направила премьер-министру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором выразила обеспокоенность закрытием тысяч канцелярских магазинов из-за конкурентных преимуществ маркетплейсов.

В своем обращении АКР указывает, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры вместо стандартных трудовых отношений и привлекают самозанятых вместо найма сотрудников. Это ставит под угрозу закрытия тысячи канцелярских магазинов.

В ответном письме Минпромторг сообщил, что информация принята к сведению. Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил исключить маркетплейсы из списка получателей льгот по НДС.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что крупные маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения.

По мнению АКР, агентские договоры позволяют крупным игрокам не доплачивать налоги более чем на 1 триллион рублей в год. Маркетплейсы контролируют работу самозанятых, лишая их предпринимательских рисков. Это, по мнению ассоциации, делает их фактическими сотрудниками, стоимость труда которых снижается.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».