В России могут закрыться тысячи магазинов с канцтоварами

По данным «Коммерсанта», Ассоциация канцелярского рынка (АКР), объединяющая профильных производителей и ретейлеров, направила премьер-министру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором выразила обеспокоенность закрытием тысяч канцелярских магазинов из-за конкурентных преимуществ маркетплейсов.
В своем обращении АКР указывает, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры вместо стандартных трудовых отношений и привлекают самозанятых вместо найма сотрудников. Это ставит под угрозу закрытия тысячи канцелярских магазинов.
В ответном письме Минпромторг сообщил, что информация принята к сведению. Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил исключить маркетплейсы из списка получателей льгот по НДС.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что крупные маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения.
По мнению АКР, агентские договоры позволяют крупным игрокам не доплачивать налоги более чем на 1 триллион рублей в год. Маркетплейсы контролируют работу самозанятых, лишая их предпринимательских рисков. Это, по мнению ассоциации, делает их фактическими сотрудниками, стоимость труда которых снижается.
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