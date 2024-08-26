В КНР купили товары РФ на 11 млн рублей в ходе акции бренда «Сделано в России»

По его словам, экспортеры, реализующие продукцию под брендом «Сделано в России», представляют высококачественные и конкурентоспособные товары, которые пользуются большим спросом у китайских потребителей. Солодов указал, что в КНР ценят натуральность, экологичность и высокое качество российских продуктов.