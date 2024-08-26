В КНР купили товары РФ на 11 млн рублей в ходе акции бренда «Сделано в России»

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Потребители из КНР приобрели российские продовольственные и косметические товары на 11 млн рублей в ходе недавней акции бренда «Сделано в России». Мероприятие по продвижению товаров из РФ было приурочено к празднику Цисицзе, китайскому Дню влюбленных, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«В результате акции, прошедшей с 8 по 20 августа, около 10 млн человек стали зрителями мероприятий и приобрели российские товары на сумму более 11 млн рублей», — приводит пресс-служба слова вице-президента РЭЦ Алексея Солодова.
По его словам, экспортеры, реализующие продукцию под брендом «Сделано в России», представляют высококачественные и конкурентоспособные товары, которые пользуются большим спросом у китайских потребителей. Солодов указал, что в КНР ценят натуральность, экологичность и высокое качество российских продуктов.
«Мы продолжим поддерживать [российских] экспортеров, будем разрабатывать новые программы и инициативы для продвижения российских товаров на китайском рынке», — заявил вице-президент РЭЦ.
Партнеры РЭЦ по программе «Сделано в России» организовали несколько стримингов в китайской социальной сети Douyin, аналогом которой является TikTok. В них приняли участие 68 производителей продовольствия и косметики из 30 регионов России.
В этом году праздник Цисицзе, привязанный к лунному календарю, отмечался 10 августа. В китайском фольклоре праздник Цисицзе считается днем воссоединения Пастуха и Ткачихи — супругов, разлученных небожителями.