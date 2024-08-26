СМИ: россияне стали больше тратить на красоту

По данным аналитиков компании «Платформа ОФД», количество чеков в парикмахерских и салонах красоты по всей России за период с января по июль увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве этот показатель вырос еще значительнее — на 14%. Такие данные предоставило издание «Коммерсант». Годом ранее темпы роста были заметно ниже и составляли 4,5% по стране и 4,3% в столице.
Игорь Стоянов, основатель сети «Персона», объясняет рост числа чеков официальной регистрацией частных мастеров в качестве самозанятых. Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, количество самозанятых в России увеличилось на 35% и достигло 10,9 миллиона человек к концу июля. Хотя конкретные данные по бьюти-индустрии в реестре отсутствуют, нехватка кадров в салонах все еще заметна.
Ситуацию осложняют и частые изменения цен на косметику. Если ранее поставщики меняли стоимость один раз в год, то теперь, по словам экспертов, это происходит почти каждый квартал. По данным «Платформы ОФД», в январе—июле цены на услуги в салонах красоты выросли в среднем на 11% по России, достигнув 1700 рублей, и на 4% в Москве, до 3100 рублей.
Вместе с этими изменениями выросли и обороты бьюти-индустрии. Согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев оборот увеличился на 16%, достигнув 127,1 миллиарда рублей по России, и на 14% в Москве, где он составил 14,6 миллиарда рублей.
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