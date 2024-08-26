СМИ: россияне стали больше тратить на красоту

Ситуацию осложняют и частые изменения цен на косметику. Если ранее поставщики меняли стоимость один раз в год, то теперь, по словам экспертов, это происходит почти каждый квартал. По данным «Платформы ОФД», в январе—июле цены на услуги в салонах красоты выросли в среднем на 11% по России, достигнув 1700 рублей, и на 4% в Москве, до 3100 рублей.