Стало известно, сколько россиян готовы дать в долг

Интересно, что при росте готовности давать в долг россияне стали реже занимать сами. 62% опрошенных заявили, что не берут взаймы вообще. Среди тех, кто все же прибегает к займам, 20% предпочитают обращаться в банки, 12% — к родственникам, 4% — к друзьям и лишь 1% — к коллегам.