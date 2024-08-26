Стали известны причины высокой инфляции в России

«Пожалуй, самый сильный фактор — бюджетный стимул, то есть рост расходов (в первую очередь на “оборонку” и социальные цели. — NEWS.ru) в федеральном бюджете. Во-вторых, рост инфляции связан со снижением курса рубля и удорожанием импорта. Это происходит в силу сложных расчетов, которые сейчас вынуждены проводить импортеры, чтобы попросту оплатить товары», — сказал он.
Дубинин добавил, что цены также растут из-за ограниченности рабочей силы по количеству и качеству. Производительность труда не повышается, объяснил он, рост зарплат стал возможен в силу роста бюджетных расходов, а продукции, за которую люди готовы платить, становится все меньше.
Бывший глава ЦБ заключил, что это стягивает рабочую силу в определенные сектора промышленности, и затраты на внутреннее производство тоже раскручиваются.
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