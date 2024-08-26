Стали известны причины высокой инфляции в России

«Пожалуй, самый сильный фактор — бюджетный стимул, то есть рост расходов (в первую очередь на “оборонку” и социальные цели. — NEWS.ru) в федеральном бюджете. Во-вторых, рост инфляции связан со снижением курса рубля и удорожанием импорта. Это происходит в силу сложных расчетов, которые сейчас вынуждены проводить импортеры, чтобы попросту оплатить товары», — сказал он.