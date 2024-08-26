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Стали известны причины высокой инфляции в России

Люди, которые раньше могли тратить деньги в основном на еду, получили высокие пособия и выплаты, начали активно их тратить, что провоцирует рост цен в России. Об этом заявил в интервью NEWS.ru бывший председатель Банка России Сергей Дубинин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Пожалуй, самый сильный фактор — бюджетный стимул, то есть рост расходов (в первую очередь на “оборонку” и социальные цели. — NEWS.ru) в федеральном бюджете. Во-вторых, рост инфляции связан со снижением курса рубля и удорожанием импорта. Это происходит в силу сложных расчетов, которые сейчас вынуждены проводить импортеры, чтобы попросту оплатить товары», — сказал он.

Дубинин добавил, что цены также растут из-за ограниченности рабочей силы по количеству и качеству. Производительность труда не повышается, объяснил он, рост зарплат стал возможен в силу роста бюджетных расходов, а продукции, за которую люди готовы платить, становится все меньше.

Бывший глава ЦБ заключил, что это стягивает рабочую силу в определенные сектора промышленности, и затраты на внутреннее производство тоже раскручиваются.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».