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Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 744,47 пункта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня к рублю ускорил снижение, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 744,47 пункта (+3,08%), индекс РТС находился на уровне 943,84 пункта (+3,08%).

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 3,17%, до 2 746,97 пункта, индекс РТС на 3,17%, до 944,7 пункта.

Московская биржа с середины июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.