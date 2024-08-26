Российский рынок акций демонстрирует рост основных индексов

Московская биржа с середины июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.