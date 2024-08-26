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Россияне массово выбирают Японию для путешествий

Число бронирований авиабилетов из России в Японию за период с января по июнь 2024 года значительно увеличилось в годовом исчислении. Об этом говорят данные, собранные «Ведомостями» от различных сервисов по организации путешествий и билетных агрегаторов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Среди российских путешественников значительно растет интерес к Японии. Сервис OneTwoTrip отметил, что в период с января по июнь доля авиабилетов из России в Страну восходящего солнца выросла в пять раз, а количество бронирований отелей увеличилось в три раза, как сообщил представитель компании в интервью «Ведомостям».

Представитель компании «Яндекс Путешествия» сообщил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через их сервис за последние полгода увеличился в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом абсолютные значения бронирований не были раскрыты.

Дополняя общую картину, представители платформ Aviasales, МТС Travel и «Островок» подтвердили, что количество бронирований авиабилетов на этом направлении выросло в 4,5 раза за аналогичный отчетный период.

Эту тенденцию подтверждают и цифры, предоставленные посольством Японии в Москве. Представитель посольства сообщил, что в период с января по июль текущего года Японию посетило 46 800 россиян, что на 141% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди причин роста популярности Японии среди российских туристов выделяют устойчивую политическую обстановку в стране, наличие удобных перелетов и выгодные предложения от китайских авиалиний, отметил представитель туроператора Fun & Sun.

Кроме того, процесс получения японской визы достаточно прост — она оформляется бесплатно в течение 3−5 дней, добавляют эксперты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».