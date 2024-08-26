Россияне массово выбирают Японию для путешествий

Среди российских путешественников значительно растет интерес к Японии. Сервис OneTwoTrip отметил, что в период с января по июнь доля авиабилетов из России в Страну восходящего солнца выросла в пять раз, а количество бронирований отелей увеличилось в три раза, как сообщил представитель компании в интервью «Ведомостям».