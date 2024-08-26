Россияне массово выбирают Японию для путешествий

Среди российских путешественников значительно растет интерес к Японии. Сервис OneTwoTrip отметил, что в период с января по июнь доля авиабилетов из России в Страну восходящего солнца выросла в пять раз, а количество бронирований отелей увеличилось в три раза, как сообщил представитель компании в интервью «Ведомостям».
Представитель компании «Яндекс Путешествия» сообщил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через их сервис за последние полгода увеличился в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом абсолютные значения бронирований не были раскрыты.
Дополняя общую картину, представители платформ Aviasales, МТС Travel и «Островок» подтвердили, что количество бронирований авиабилетов на этом направлении выросло в 4,5 раза за аналогичный отчетный период.
Эту тенденцию подтверждают и цифры, предоставленные посольством Японии в Москве. Представитель посольства сообщил, что в период с января по июль текущего года Японию посетило 46 800 россиян, что на 141% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди причин роста популярности Японии среди российских туристов выделяют устойчивую политическую обстановку в стране, наличие удобных перелетов и выгодные предложения от китайских авиалиний, отметил представитель туроператора Fun & Sun.
Кроме того, процесс получения японской визы достаточно прост — она оформляется бесплатно в течение 3−5 дней, добавляют эксперты.
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