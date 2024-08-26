Россиянам предрекли подорожание летнего отдыха в 2025 году

«В 2024 году средний бюджет на эти путешествия составлял около 150 тысяч рублей, но в 2025-м россиянам стоит быть готовыми к увеличению расходов на отпуск летом», — сообщила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих. Она объяснила рост цен подорожанием авиа- и железнодорожных билетов.