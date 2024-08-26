Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram

«Злоумышленники, выдавая себя за службу поддержки Telegram, предлагают пользователям “сохранить личные данные” и перенести их на “безопасный ресурс”. Для этого потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram», — рассказали в Роскачестве.