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Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram

Злоумышленники, выдавая себя за службу поддержки Telegram, предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс».

Источник: AP 2023

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. После ареста основателя Telegram Павла Дурова мошенники под видом службы поддержки мессенджера начали предлагать пользователям перенести их личные данные на «безопасный ресурс», сообщили ТАСС в Роскачестве.

«Злоумышленники, выдавая себя за службу поддержки Telegram, предлагают пользователям “сохранить личные данные” и перенести их на “безопасный ресурс”. Для этого потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram», — рассказали в Роскачестве.

В результате мошенники получают полный доступ к аккаунту жертвы, перепискам, фото и видео.

«В связи с последними событиями вокруг мессенджера Telegram ожидается массовая утечка персональных данных. Поэтому рекомендуем пользователям удалить всю чувствительную информацию из мессенджера и проявить особую осторожность в общении с неизвестными “доброжелателями”, — подчеркнул руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.