Путин заявил об увеличении объемов кредитования в РФ

Владимир Путин озвучил данные, согласно которым по итогам июня объем кредитов бизнесу в годовом выражении вырос больше чем на 20%. Задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей.