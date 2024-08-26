Путин заявил об увеличении объемов кредитования в РФ

Такое заявление в понедельник, 26 августа, сделал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
В то же время, заявил глава государства, необходимо следить, чтобы активное развитие финансового сектора не вызывало негативных последствий.
«Для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку и регулирует рынок банковского кредитования. Здесь динамика опережающая, несмотря на повышение ключевой ставки», — сказал президент России.
Владимир Путин озвучил данные, согласно которым по итогам июня объем кредитов бизнесу в годовом выражении вырос больше чем на 20%. Задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей.
Глава государства заявил, что, по оценкам специалистов и экспертов, эта ситуация в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.
Напомним, в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин заявлял, что с января по май текущего года заработные платы россиян в реальном выражении выросли на 10,1%.
Также он отметил, что безработица остается на рекордно низком уровне.