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Путин потребовал повысить эффективность борьбы с инфляцией

Она должна идти в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, считает российский лидер.

Источник: Пресс-служба Президента России

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Борьба с инфляцией должна идти в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическом вопросам.

«Вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции», — сказал глава государства.

«Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования», — указал президент.

Путин отметил, что нужно усилить позитивные тенденции в реальном секторе, поддержать вложения бизнеса в модернизацию и открытие новых производств, в создание рабочих мест и подготовку кадров.

Также, по словам главы государства, «надо укреплять инфраструктурный каркас страны, развивать цифровые платформы, электронные сервисы для поддержки деловой активности, для выхода новых отечественных компаний на внутренний и на внешние рынки, для расширения торговых, кооперационных связей между предприятиями, регионами, с зарубежными странами».