Просроченная задолженность по зарплате в Петербурге превысила 65 млн рублей

К первому августа задолженность по зарплате в Санкт-Петербурге составила 65,8 миллиона рублей, что делает этот город лидером по данному показателю среди всех регионов России. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь, слова которого приводит «КП-Санкт-Петербург».
По информации парламентария, он обратился в Прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой принять меры для восстановления нарушенных прав работников.
Кроме того, Рябоконь отметил, что задолженность по зарплатам в Москве достигла 42,2 миллиона рублей, что более чем в семь раз превышает данные за июль текущего года. Общий объем задолженностей в стране на тот момент составил 427,4 миллиона рублей.
Стоит также напомнить, что ранее Рябоконь обращал внимание на рост кредитной задолженности в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2024 года. За этот период она увеличилась на 121 миллиард рублей, достигнув 1,9 триллиона рублей, а просроченная задолженность возросла на три миллиарда рублей до 44 миллиардов рублей. Депутат полагает, что проблему можно решить, введя запрет на рекламу микрофинансовых организаций и выдачу кредитов онлайн на законодательном уровне.