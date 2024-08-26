Просроченная задолженность по зарплате в Петербурге превысила 65 млн рублей

Стоит также напомнить, что ранее Рябоконь обращал внимание на рост кредитной задолженности в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2024 года. За этот период она увеличилась на 121 миллиард рублей, достигнув 1,9 триллиона рублей, а просроченная задолженность возросла на три миллиарда рублей до 44 миллиардов рублей. Депутат полагает, что проблему можно решить, введя запрет на рекламу микрофинансовых организаций и выдачу кредитов онлайн на законодательном уровне.