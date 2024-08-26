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Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ

Пакистан доволен переговорами с Россией в энергетической сфере, заявила официальный представитель МИДа Мумтаз Захра Балоч. По ее словам, страны начинают обсуждать долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Источник: AP 2023

«Мы довольны тем, как прошли недавние переговоры между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества… Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены», — сказала представитель МИДа «РИА Новости».

В министерстве напомнили, что в прошлом году был подписан контракт на поставки энергоносителей. В тестовом режиме первое судно поставило 100 тыс. нефти.

Вице-премьер Александр Новак в июле рассказывал, что поставки СПГ обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа на полях саммита ШОС. По словам вице-премьера, Москва поставила в Пакистан 7 млн баррелей нефти.