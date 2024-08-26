Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ

«Мы довольны тем, как прошли недавние переговоры между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества… Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены», — сказала представитель МИДа «РИА Новости».
В министерстве напомнили, что в прошлом году был подписан контракт на поставки энергоносителей. В тестовом режиме первое судно поставило 100 тыс. нефти.
Вице-премьер Александр Новак в июле рассказывал, что поставки СПГ обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа на полях саммита ШОС. По словам вице-премьера, Москва поставила в Пакистан 7 млн баррелей нефти.