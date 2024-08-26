Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ

«Мы довольны тем, как прошли недавние переговоры между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества… Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены», — сказала представитель МИДа «РИА Новости».