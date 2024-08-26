ОКБ: на долю льготной ипотеки в июле пришлось менее половины выдач

Всего по итогам семи месяцев 2024 года было оформлено 444,64 тысячи льготных жилищных кредитов на 2,34 триллиона рублей. На их долю пришлось 59% от общего количества и 72% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач ипотек с господдержкой выросло на 13%, объем — на 21%, добавили в ОКБ.