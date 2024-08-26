ОКБ: на долю льготной ипотеки в июле пришлось менее половины выдач

«За месяц было выдано 31,81 тысячи льготных ипотек на 166,10 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил 5,22 рублей, средний срок — 289 месяцев (24 года 1 месяц)», — говорится в сообщении.
По данным бюро, месяцем ранее доля льготной ипотеки составляла 73% от общего количества и 81% от общего объема выдач. Год назад льготная ипотека заняла 44% от общего количества выданных банками ссуд на жилье и 54% от их объема.
Всего по итогам семи месяцев 2024 года было оформлено 444,64 тысячи льготных жилищных кредитов на 2,34 триллиона рублей. На их долю пришлось 59% от общего количества и 72% от общего объема выданных ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач ипотек с господдержкой выросло на 13%, объем — на 21%, добавили в ОКБ.