Новые льготные ипотечные программы в России

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах. Прежде всего это касается промышленности — нужно обеспечить льготные условия для ценных специалистов, в особенности для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство — как жилое и инфраструктурное, так и, опять же, промышленное», — отметил Аксаков.