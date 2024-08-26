Новые льготные ипотечные программы в России

В России в обозримом будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В первую очередь они будут действовать для молодых специалистов, а также тех, кто занят в промышленности, строительстве и науке.
Пока все эти проекты находятся на стадии обсуждения, но работа идет активно, отметил парламентарий.
«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах. Прежде всего это касается промышленности — нужно обеспечить льготные условия для ценных специалистов, в особенности для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство — как жилое и инфраструктурное, так и, опять же, промышленное», — отметил Аксаков.
Он добавил, что также стоит проработать вопрос о создании системы льготной ипотеки для молодых кадров. Сейчас одна из главных задач страны — создание научных и производственных центров, при которых должны появиться свои города-спутники или городские районы.
«У меня, например, давняя мечта построить такой центр в Чебоксарах, — подчеркнул парламентарий. — Там есть все условия, там потрясающая природа. И, безусловно, если мы обеспечим молодежи условия — не только дадим рабочие места и инструменты для научной и новаторской деятельности, но и жилье с возможностью купить его на льготных условиях — она туда потянется».
Будет продолжено и обсуждение региональной ипотеки для территорий, где сегодня наблюдаются сложности с населением.
Какие из этих программ в итоге действительно появятся и как скоро, сказать пока трудно. Однако, по словам Анатолия Аксакова, работа над ними начнется в самом скором времени — в частности, ряд обсуждений с привлечением экспертного сообщества и участников рынка запланирован уже на осеннюю сессию Госдумы.
Представитель парламента отметил, что сейчас ипотечный рынок в России далек от стабильности. Так, согласно недавнему исследованию ЦБ, в июле этого года ипотека по госпрограммам в России замедлилась до 0,7 процента после ажиотажных 3,1 процента в июне. А объем выдачи сократился почти в четыре раза — с 679 до 179 миллиардов.
А вот выдача рыночной ипотеки, наоборот, выросла на 61 процент. Но и это не показатель — в основном это произошло за счет риелторов, которые подсуетились на фоне паники, развернувшейся после роста ключевой ставки и отмены массовых льгот.
«Частично [снижение произошло] за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1−5 лет за счет завышения стоимости квартиры, — отмечается в исследовании. — Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании».
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