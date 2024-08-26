Неторговый раздел. X5 Group расширяет географию в ходе биржевой паузы

Восточный кворум
X5 Group, как и другие федеральные ритейлеры, продолжает расширять свою зону присутствия на Дальнем Востоке. К середине 2024 года «Пятерочки» добрались до 72 регионов. Новые торговые точки компании открылись в Якутии, Еврейской автономной области и Забайкальском крае. Ритейлер активно инвестирует в инфраструктуру: компания открыла два распределительных центра в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а открытие еще восьми распределительных центров планируется до конца 2024 года.
Второе перспективное направление — развитие сети через открытие торговых точек малого формата в формате партнерства с франчайзи. Сеть работает над расширением направления под брендом «ОКОЛО». К 30 июня 2024 года по подобной модели были открыты более 200 магазинов в 11 регионах России. Механизм взаимодействия сети с партнерами следующий: франчайзи работают по модели прямой (либо мастер-франшизы) и получают товары для своих точек под брендом «ОКОЛО» от X5 Group или местных партнеров. При этом магазины оборудуются холодильниками и кассами X5 Group, а их управляющие имеют доступ к аналитическим инструментам ритейлера.
За ценой не постоим
X5 Group продолжает внедрять инновации для снижения затрат на привлечение персонала на рынке — найти которого становится все труднее. Весной 2024 года ритейлер впервые начал внедрять электронные ценники, синхронизированные с каталогом товаров. Компания установила первые 2 млн электронных ценников в сети «Перекресток». Также ритейлер экспериментирует с внедрением автоматизации в логистических и распределительных центрах, не исключая в перспективе строительство первого полностью роботизированного распределительного центра.
Еще одна строка трат X5 Group — сделки M&A. Ранее компания приобрела фабрику готовой еды «Найс Айс» в Ленинградской области, а в начале 2024 года X5 пополнила портфель еще одним заводом площадью 4,2 тыс. кв. м. Ожидается, что производственная площадка станет частью блока «X5 Еда», которая фокусируется на расширении ассортимента готовой еды в магазинах ритейлера.
Денежные знаки
Компания наращивает выручку быстрее ключевой ставки и инфляции: за январь — июнь 2024 года показатель прибавил 26,1%, достигнув 1,9 трлн рублей. Свою роль сыграл и рост торговых площадей на 10,5% (они составили 10,5 млн кв. м на экваторе года) и импульс сопоставимых продаж (LFL), подскочивший на 14,9% на фоне увеличения среднего чека на 11,6 и 2,9%. Валовая прибыль выросла на четверть, до 445 млрд рублей. Валовая рентабельность осталась на том же уровне в 24%. Чистая прибыль 43,4% — до 59,4 млрд рублей, увеличению показателя способствовал рост эффективности операционной деятельности X5 Group.
Несмотря на паузу в торгах, X5 Group не останавливается на достигнутом. Компания расширяет географию и повышает операционную эффективность, а завершение процесса переезда позволит компании вернуться к дивидендным выплатам. Ждать развязки осталось недолго — топ-менеджмент ожидает, что торги акциями на Мосбирже стартуют уже осенью 2024 года.
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