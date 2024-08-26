Неторговый раздел. X5 Group расширяет географию в ходе биржевой паузы

Второе перспективное направление — развитие сети через открытие торговых точек малого формата в формате партнерства с франчайзи. Сеть работает над расширением направления под брендом «ОКОЛО». К 30 июня 2024 года по подобной модели были открыты более 200 магазинов в 11 регионах России. Механизм взаимодействия сети с партнерами следующий: франчайзи работают по модели прямой (либо мастер-франшизы) и получают товары для своих точек под брендом «ОКОЛО» от X5 Group или местных партнеров. При этом магазины оборудуются холодильниками и кассами X5 Group, а их управляющие имеют доступ к аналитическим инструментам ритейлера.